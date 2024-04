Grupo ADN anuncia mais de R$ 300 milhões de investimento em Santa Bárbara

Primeiro projeto será lançado no Jardim Alphacenter e foi apresentado a autoridades locais; ao todo são quatro empreendimentos previstos na cidade

Projeto da Livon e da ADN Construtora foi apresentado para vice-prefeito e secretário de Planejamento - Foto: Divulgação

Santa Bárbara d’Oeste segue em franco crescimento. Segundo números oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o município apresentou o maior crescimento na geração de empregos formais entre as cidades com mais de 100 mil habitantes da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre outubro de 2019 e março de 2023.

Indicadores como esse fomentam também o crescimento econômico e atraem novos negócios para a cidade, como é o caso do Grupo ADN, que chega com investimentos de R$ 300 milhões e prevê a geração de aproximadamente 500 vagas de empregos diretos e indiretos graças a suas obras, movimentando a economia local e toda cadeia produtiva da construção.

Por meio da Livon Incorporadora, o grupo que é o 33° maior do Brasil segundo ranking INTEC 2024, lançará no primeiro semestre o primeiro de quatro empreendimentos previstos para Santa Bárbara d’Oeste. O condomínio composto por 180 unidades será construído no Jardim Alphacenter, nas imediações do Atacadão, e prevê um investimento de R$ 50 milhões.

Ao todo serão lançados 1.000 apartamentos somando todos os projetos da Livon, focada no médio padrão, e da ADN Construtora, voltada à faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, justificando os R$ 300 milhões de aporte na cidade.

O projeto foi apresentado em primeira mão ao vice-prefeito Felipe Sanches e ao secretário municipal de Planejamento José Carlos Nadilichi, que ficaram animados com a notícia dos investimentos que deverão contribuir para o crescimento e desenvolvimento do município.

“O Grupo ADN atua fortemente promovendo a qualidade de vida e novas oportunidades que contribuem para o desenvolvimento e crescimento do interior paulista. Santa Bárbara d’Oeste é uma cidade extremamente importante na RMC e que merece cada vez mais empreendimentos que tragam um novo conceito em moradia, privilegiando o bem-estar e a qualidade, além das ações sociais que promovemos por meio do Instituto ADN”, diz Eduardo Castelo Branco, gerente comercial regional do Grupo ADN.

Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a empresa já atua em 13 municípios, entre eles Hortolândia, Campinas e agora Santa Bárbara d’Oeste. A atuação no Estado compreende mais de 20 municípios, gerando cerca de 650 empregos diretos e 3 mil indiretos. Ao todo, são mais de 5 mil unidades entregues, 4 mil em construção e mais de 16 mil a serem lançadas. Atualmente, conta com 16 canteiros de obras simultâneos em 7 cidades diferentes. Somente em 2023 o grupo entregou 2.100 unidades. A expectativa é lançar em 2024 um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 800 milhões, reforçando sua atuação no interior de São Paulo

