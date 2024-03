GCM de Santa Bárbara apreende 169 porções de cocaína em antiga horta

Entorpecente estava escondido no meio da vegetação na Rua do Sódio, no Jardim Amélia, na tarde de sexta-feira

Patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste encontraram 169 porções de cocaína em uma antiga horta na Rua do Sódio, no Jardim Amélia, no final da tarde desta sexta-feira (29). Ninguém foi preso.

Drogas foram apreendidas pela GCM de Santa Bárbara – Foto: GCM de Santa Bárbara / Divulgação

O entorpecente foi localizado após denúncia de um morador. Os guardas faziam patrulhamento pela região, quando foram informados que um homem havia entrado em uma horta desativada com uma sacola plástica, deixando o local em seguida, mas sem a sacola.

No local indicado, os guardas encontraram 86 porções de cocaína embaladas em um plástico azul e outras 83 embaladas em um plástico rosa. Nenhum suspeito foi localizado. As drogas foram apreendidas e apresentadas no plantão policial para registro da ocorrência.