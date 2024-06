Dois morrem após moto roubada bater de frente com veículo na SP-101, em Hortolândia

Duas pessoas, um homem e uma mulher, cujas identificações não foram informadas, morreram na madrugada deste domingo (9), na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), em Hortolândia, após a motocicleta em que estavam, que tinha queixa de roubo, bater de frente com um carro, durante tentativa de fuga da PM (Polícia Militar).

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta das 2h, uma viatura da PM foi averiguar uma denúncia de que uma motocicleta com queixa de roubo estaria em um “rolezinho” em Hortolândia.

Caso foi registrado na delegacia de plantão em Hortolândia – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Os policiais encontraram a moto, na qual estavam duas pessoas, sendo um homem conduzindo e uma mulher na garupa.

Foi dado sinal de parada, mas o homem iniciou uma tentativa de fuga. Ele entrou com a moto na SP-101, na contramão, na altura do quilômetro 7, batendo de frente com um Honda Civic, no qual estavam quatro pessoas.

Com o impacto, o condutor e a motocicleta foram arremessados por cima da mureta de proteção da rodovia, caindo na outra pista, enquanto a mulher ficou no chão, com uma perna dilacerada. Ambos morreram e a moto pegou fogo, enquanto no Civic duas pessoas tiveram apenas ferimentos leves.

O caso foi apresentado na delegacia de plantão em Hortolândia.