Com 513 vagas na região, Univesp abre inscrições para vestibular

As inscrições para o vestibular anual da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) iniciaram nesta terça-feira (6), pelo site da instituição. São 513 vagas ofertadas na região, em nove cursos diferentes de ensino superior, totalmente gratuitos, em plataforma online e com polos presenciais para infraestrutura e apoio.

Os polos de Americana, Santa Bárbara e Sumaré contam com 135 vagas cada. Já em Hortolândia são 108 vagas disponíveis.

Polo presencial da Univesp em Americana – Foto: Claudeci Junior / Liberal

São oferecidos os cursos de letras, matemática e pedagogia (eixo de licenciatura); ciência de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação (eixo de computação); administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais (eixo de negócios e produção).

No ambiente virtual de aprendizagem, os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, assistem a videoaulas, acessam materiais didáticos e tiram dúvidas com facilitadores. Já nos polos encontram computadores, impressoras e acesso à internet, para atividades como provas e discussões em grupo, além de serviços de secretaria acadêmica.

Inscrições

As inscrições terminam em 8 de abril, às 21h, e devem ser feitas pelo site. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, mas com o término previsto até o período da matrícula.

O custo da inscrição é de R$ 52. As pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal) poderão solicitar isenção da taxa até às 21h do dia 16 de fevereiro.

No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da EJA (Educação de Jovens e Adultos), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e, por fim, que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou que estejam desempregados.

Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.

Prova

Com questões objetivas e redação, a prova foi agendada para 26 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 21 do mesmo mês, às 15h. O gabarito oficial será divulgado em 27 de maio, também a partir das 15h, no site do vestibular.

A publicação oficial do resultado e a primeira chamada serão em 25 de junho, enquanto o início das aulas está previsto para o final de julho de 2024.

Segundo o presidente da Univesp, professor Marcos Borges, o modelo de ingresso por eixos garante ao discente mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além da integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para a formação e o desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares.

Cursos

No eixo de computação, os cursos são de bacharelado em tecnologia da informação (duração de três anos), bacharelado em ciência de dados (quatro anos) ou bacharelado em engenharia de computação (cinco anos). Até um ano e meio, o ciclo é básico, com a possibilidade de migração entre um dos três cursos.

Já os ingressantes nas licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de mudança na habilitação a partir do segundo ano em letras, matemática ou pedagogia (todos com quatro anos de duração).

Os que optarem pelo eixo de negócios e produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção definitiva entre tecnologia em processos gerenciais (três anos), bacharelado em administração (quatro anos) ou bacharelado em engenharia de produção (cinco anos).