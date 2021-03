Prefeitura de Campinas suspende cobrança na Zona Azul até domingo

A Prefeitura de Campinas determinou a suspensão temporária, a partir desta segunda-feira (29), do pagamento para o uso de vagas da Zona Azul, o sistema de estacionamento rotativo da cidade.

O decreto foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial do Município e tem validade até o dia 4 de abril, podendo ser prorrogado de acordo os efeitos do decreto que trata da fase emergencial do Plano São Paulo.

Atualmente, o sistema de estacionamento rotativo de Campinas conta com 1,9 mil vagas, divididas entre as regiões central e o Guanabara.

A suspensão do pagamento foi tomada em razão do fechamento do comércio, uma vez que a venda de talonários de Zona Azul pela rede credenciada também é feita nestes estabelecimentos comerciais.

Como o maior gerador e motivador de uso das vagas também é o comércio, a suspensão está em consonância com as medidas sanitárias desta fase emergencial.

Em 2020, a medida também foi adotada, por meio do de decreto no dia 24 de março. Na ocasião, a cobrança da Zonal Azul só foi retomada em 31 de agosto, com a permanência de Campinas na fase amarela do Plano São Paulo.