Polícia Federal prende mulher com 10 kg de drogas em Viracopos

Agentes da PF (Polícia Federal) em Campinas prenderam nesta quinta-feira (15), em flagrante, no Aeroporto Internacional de Viracopos, uma mulher de 24 anos que transportava 9 quilos de maconha e 1 kg de cocaína.

Droga foi encontrada na bagagem da mulher – Foto: Polícia Federal / Divulgação

Os entorpecentes foram detectados durante inspeção de bagagens pelo serviço de fiscalização da Receita Federal do aeroporto.

A prisão em flagrante se deu após a Polícia Federal solicitar a presença da passageira no embarque. Ela estava em um voo de Manaus para Recife com conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça, e responderá pelo crime de tráfico, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal e o Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizam treinamento e varredura das instalações do sítio aeroportuário visando a estabelecer um nível mais rígido e eficiente de fiscalização.

No final da tarde desta quarta-feira (14), a Polícia Federal em um trabalho de varredura do Aeroporto, em conjunto com o Canil da Polícia Militar, apreendeu 15 kg de maconha em outra bagagem. A passageira dessa bagagem também vinha de Manaus, mas não foi encontrada.