Moradores de Nova Odessa são detidos por suspeita de envolvimento em golpes

Casal foi localizado no bairro Botafogo, em Campinas, com bilhetes de loteria e blocos de recibos de depósitos bancários

Uma artesã e um barbeiro, de 34 e 42 anos, respectivamente, moradores do Residencial Altos do Klavin, em Nova Odessa, foram detidos no bairro Botafogo, em Campinas, pela GCM (Guarda Civil Municipal) daquela cidade, por suspeita de terem aplicado os chamados “golpes do bilhete premiado”.

Veículo utilizado pelos suspeitos foi flagrado pelo sistema de monitoramento em Campinas – Foto: GCM de Campinas / Divulgação

No carro que ocupavam, os agentes localizaram bilhetes de loteria e blocos de recibos de depósitos bancários. A GCM informou que ambos já tinham passagens pela polícia pelo mesmo crime em Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Campinas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a corporação, os agentes faziam patrulhamento de rotina, quando identificaram um Honda Civic cinza, que já teria sido usado por suspeitos de estelionato. O veículo, que já estava cadastrado no Sistema de Monitoramento Veicular de Campinas, foi localizado na Rua Tiradentes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O casal foi detido e levado ao 9º DP (Distrito Policial) de Campinas. Enquanto o caso era registrado, uma vítima compareceu à unidade e reconheceu os suspeitos. Como não estavam em situação de prisão em flagrante, ambos foram liberados, mas serão investigados pela Polícia Civil.