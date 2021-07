Operação dispersa quase 1,7 mil pessoas em Campinas

Objetivo da operação é evitar aglomerações clandestinas no município como forma de evitar a propagação do coronavírus

A operação Aglomeração Zero dispersou 1.654 pessoas entre a noite de sábado (17) e a madrugada deste domingo (18) em situações que caracterizavam concentração de grupos com mais de dez pessoas, em Campinas. A operação é coordenada pela Secretaria de Cooperações nos Assuntos de Segurança Pública da Prefeitura de Campinas.

A operação foi realizada no período em que vigora o toque de recolher na cidade, entre 23h e 5h, e tem como objetivo coibir e dispersar aglomerações para minimizar a transmissão do coronavírus no município.

A corporação intensifica o patrulhamento em locais mapeados a partir de dados estatísticos de onde a Guarda Municipal registra maior número de denúncias recebidas pelo 156 e 153 e, também, nos bairros com mais casos de transmissão da Covid-19.

FISCALIZAÇÕES

As equipes de fiscalização da prefeitura fecharam seis estabelecimentos comerciais e lacrou um durante vistoria em 126 locais neste sábado (17). A fiscalização envolve as secretarias de Saúde (por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária), Planejamento e Urbanismo, Setec e Procon.

A prefeitura ressalta que a colaboração da população é muito importante no controle da pandemia em Campinas. Mesmo com a vacinação, os cidadão devem manter o uso correto da máscara, fazer higienização das mãos e manter o distanciamento social.