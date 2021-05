Mercado das flores da Ceasa Campinas prevê aumento de 30% nas vendas

Chefe de setor do Mercado das Flores da Ceasa diz que este período conta com 15% a 20% a mais na oferta de produtos

Há flores para todos os tipos e gostos e para orçamentos variados - Foto: Divulgação

O Mercado de Flores e Plantas Ornamentais da Ceasa (Centrais de Abastecimento S. A.) Campinas prevê um crescimento de aproximadamente 30% na venda de flores em relação ao ano passado, nesse período que antecede o Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (9). O chefe de setor do Mercado das Flores da Ceasa, Fábio Fainer, diz que este período conta com 15% a 20% a mais na oferta de produtos.

Há flores para todos os tipos e gostos e para orçamentos variados. As mais comercializadas, segundo Fainer, são as rosas, kalanchoe, begônias, crisântemos, antúrios e orquídeas. ”Um dos destaques de flores é a orquídea cymbidium, que dá nesta época e sai bastante para o Dia das Mães”, comenta.

O Mercado Permanente de Flores e Plantas Ornamentais da Ceasa Campinas fica numa área de 100 mil metros quadrados e dispõe de infraestrutura completa de carga e descarga, depósitos, câmaras, estacionamento, entre outros.

Inaugurado em 1995, o espaço tem 504 pontos de venda (boxes) e cerca de 240 permissionários que comercializam produtos vindos de quase 70 municípios e do exterior, como Colômbia e Equador.

O horário do Mercado de Flores funciona para o público às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h30; quintas-feiras, das 10h às 16h30; e sábados, das 8h às 13h. A Ceasa Campinas fica na Rod.

Dom Pedro I, Km 140,5.