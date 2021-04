Foragido da Operação Overload, da Polícia Federal, é preso em Minas Gerais

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu nesta quinta-feira (1º), na cidade de Itabira, interior de Minas Gerais, um dos investigados foragidos da Operação Overload.

Ele é investigado por tráfico internacional de drogas e participava do grupo criminoso que agia internamente no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e era responsável pelo transporte da droga na área restrita do aeródromo, onde trabalhava como tratorista.

Câmeras de segurança flagraram ação do homem detido nesta quinta – Foto: Reprodução / Câmeras de Segurança

Ele foi identificado pela PF conduzindo o trator quando foram apreendidos 58 kg de drogas na área restrita do aeroporto em Campinas, no dia 20 de fevereiro de 2020.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O homem havia mudado com a família para Itabira e trabalhava em uma empresa de transportes na cidade, residindo no alojamento da empresa. Ele foi preso a partir de compartilhamento de informações com a Polícia Federal.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A operação Overload foi deflagrada pela Polícia Federal em outubro do ano passado. Durante a operação, foram mortos dois suspeitos e 24 foram presos. Em dezembro, sete desses homens foram presos de novo, porque um decreto havia colocado os suspeitos em liberdade depois de 30 dias da primeira detenção.

Segundo a Polícia Federal, o investigado deve ser transferido para Campinas na próxima segunda-feira (5), onde presta depoimento na PF e depois será encaminhado para o sistema penitenciário.

Atualmente, nove pessoas estão presas em decorrência da Operação Overload, enquanto oito estão foragidas.