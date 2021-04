Fiscalização lacra três estabelecimentos em Campinas

A fiscalização da Prefeitura de Campinas vistoriou 58 estabelecimentos comerciais na noite desta terça-feira (6), sendo quatro fechados e três lacrados. A ação faz parte das blitze do toque de recolher na cidade, que ainda abordou 345 veículos entre 20h e 5h.

Os bloqueios são realizados diariamente e devem acontecer até domingo, 11 de abril.

Em 20 dias de operação, de 18 de março até 6 de abril, já foram 7.213 veículos abordados, 10.997 pessoas orientadas sobre a importância de ficar em casa e os protocolos sanitários, além de 1.423 estabelecimentos comerciais fiscalizados, sendo que, destes, 246 foram fechados e 73 lacrados por descumprimento dos decretos municipais.

As ações consistem em abordar veículos e questionar os ocupantes sobre o motivo pelo qual estão na rua. As pessoas são orientadas a voltar para casa se o deslocamento não for por uma razão emergencial ou de trabalho. Não há multa ou punição, o objetivo é fazer um trabalho educativo e de orientação. Os bloqueios são realizados pela Guarda Municipal, que uniu esforços com as polícias militar e civil.

Já a fiscalização conta também com agentes da Secretaria de Planejamento e Urbanismo e está prevista desde multa de R$ 3.030,88 até a lacração para os estabelecimentos que não respeitarem as medidas estabelecidas pelo decreto da Fase Emergencial do Município