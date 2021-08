Estado realiza primeira audiência pública do Trem Intercidades

O governo de São Paulo vai realizar nesta segunda-feira (16) a primeira audiência pública da PPP (Parceria Público-Privada) para o trecho de São Paulo até Campinas do TIC (Trem Intercidades). Por conta da pandemia, a audiência será realizada em formato remoto no portal da Secretaria de Transportes Metropolitanos.

Será discutida a concessão do transporte público de passageiros sobre trilhos do TIC Eixo Norte, que compreende a construção e operação dos serviços do Trem Intercidades, o serviço “expresso”, que conectará a Barra Funda, em São Paulo, com as cidades de Jundiaí e Campinas; do Trem Intermetropolitano, e da operação, manutenção e obras, com melhoria do desempenho e qualidade da Linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

A concessão que será debatida não compreende o trecho até Americana. Essa fase do projeto está prevista para ocorrer somente após a realização do trecho que ligará Campinas a São Paulo. A previsão é que isso não deva ocorrer antes de 2025.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve na Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre o TIC – Foto: Divulgação

Uma das questões que ainda estão pendentes para Americana é o traçado que será utilizado pelo trem de passageiros. A possibilidade de compartilhar o mesmo trilho usado pela Rumo Logística para transporte de cargas está descartada.

Em resposta ao deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que é necessário estudar a possibilidade de um contorno da linha em Americana. O chefe da pasta federal foi chamado para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre o Trem Intercidades após pedido de Macris.

“Temos que estudar a viabilidade de uma solução ou outra, se vai ser uma segregação da linha ou o contorno. O contorno sempre é muito bem vindo, obviamente tem um valor sempre muito mais alto. Mas é importante, como a gente sempre disse, começar a primeira etapa do TIC, avançar de São Paulo para Campinas, e depois na sequência de Campinas para Americana”, respondeu o ministro após questionamento do deputado sobre o traçado em Americana.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos confirmou que o trecho prioritário será entre São Paulo e a Região Metropolitana de Campinas, ainda em estudos finais.

“A minuta de contrato, em desenvolvimento, prevê que a futura concessionária estará obrigada a realizar as atividades de operação e manutenção da expansão dos serviços do TIC Eixo Norte, mediante celebração de termo aditivo, que terá o mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro definido em contrato para viabilizar extensão até Americana”, explicou o órgão.