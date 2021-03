Estado prevê leilão do Trem Intercidades em 2022

O secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, esteve em Campinas nesta quarta-feira (24) e informou que a previsão é que o leilão da concessão do Trem Intercidades (TIC) ocorra no início de 2022

Na primeira fase, o trem ligará Campinas a São Paulo e na segunda fase, até Americana. Baldy esteve na cidade para conhecer a área da estação ferroviária central, onde funciona a Estação Cultura, que terá uma estação do TIC.

Secretário Alexandre Baldy e prefeito de Campinas, Dário Saadi – Foto: Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

O prefeito Dário Saadi (Republicanos) disse que uma ligação ferroviária entre Campinas e São Paulo é uma demanda histórica da cidade. “Toda a área pertence à União e está cedida temporariamente para Campinas para fins culturais. Vamos atuar juntos para viabilizar a implantação do trem”, afirmou.

Alexandre Baldy informou que o Estado está trabalhando na modelagem do projeto de concessão que incluirá, além da ligação Campinas a São Paulo, também a linha 7-Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O projeto prevê três tipos de viagens, sendo um trem expresso, que ligará as duas cidades em 60 minutos; um trem intermetropolitano, que não deve parar em todas as estações; e um trem parador, agregando estações de Vinhedo, Valinhos e as que já existem na linha 7-Rubi da CPTM, que fará o trajeto em cerca de duas horas.

A implantação do Trem Intercidades depende ainda da renovação antecipada do contrato da MRS Logística, que opera transporte de cargas na malha ferroviária federal. Segundo o secretário, as negociações estão bem encaminhadas.

Com a prorrogação do contrato por mais 30 anos, a empresa fará investimentos, entre eles, a segregação das linhas destinadas à carga e a passageiros, para que o Trem Intercidades possa circular. A previsão é que o Tribunal de Contas da União dê o aval para a renovação antecipada da concessão no início do segundo semestre.