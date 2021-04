Com números represados, Campinas registra 757 casos e 39 mortes por Covid-19

A Secretaria de Saúde atualizou nesta quinta-feira (22) dados sobre a pandemia do novo coronavírus. Foram registrados, desde a última terça-feira (20), 757 novos casos de Covid-19 e mais 39 mortes em decorrência da doença. Com isso, Campinas totaliza 89.391 casos e 2.875 óbitos.

Dos novos casos fatais, 13 eram mulheres e 26 homens. Vinte e oito deles tinham doenças preexistentes 11 não as apresentavam. Segundo a faixa etária, 22 vítimas tinham mais de 60 anos e 17 tinham entre 31 e 55 anos.

No balanço consta que já foram aplicadas 271.886 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade. Desse total, 168.943 pessoas receberam a primeira dose e 102.943 pessoas também foram imunizadas com a segunda dose.

Houve um ligeiro aumento na ocupação de leitos na cidade nesta quinta-feira, em relação à terça-feira (20), passando de 84,99 % para 87,5%.

Nesta quinta-feira a cidade conta com 384 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 336 estão ocupados, o que corresponde a 87,50%%. Há 48 leitos livres nas redes pública municipal e privada.

No SUS Municipal são 160 leitos, dos quais 158 estão ocupados, o que equivale a 98,75%. Há 2 leitos livres. Na rede privada são 224 leitos, dos quais 178 estão ocupados, o que equivale a 79,46%. Há 46 leitos vagos.

Há 21 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. São 13 pacientes aguardando leito de UTI e 8 de enfermaria.