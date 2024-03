Bombeiros buscam por homem de 46 anos que desapareceu na Represa de Salto Grande

O Corpo de Bombeiros realiza buscas para localizar um homem de 46 anos, morador de Americana, que teria se afogado e despareceu na Represa de Salto Grande, na mesma cidade, na manhã desta terça-feira (26).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da própria corporação, dois homens estariam em um barco na represa e um deles pulou na água e se afogou, desaparecendo em seguida. O outro indivíduo e uma segunda testemunha do ocorrido acionaram então a corporação, que iniciou as buscas.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os trabalhos para localizar o homem envolveram dez bombeiros, sendo oito de Americana e dois de Santa Bárbara d’Oeste, e foram interrompidos às 18h, por conta do cair da noite. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas devem ser retomadas às 7h30 desta quarta-feira (27).