Baep prende dois participantes de assalto contra casa de policial militar, em Hortolândia

Dois participantes do assalto contra casa de um policial militar, que aconteceu na madrugada de sexta-feira (19), no Jardim Terras de Santo Antônio, em Hortolândia, foram detidos por uma equipe do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar, no final da tarde do mesmo dia.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, o policial militar reagiu ao assalto e matou um dos quatro envolvidos no roubo, que faziam sua família refém.

Indivíduos foram capturados por policiais do 10º Baep – Foto: Baep / Divulgação

Segundo divulgado à imprensa, os policiais confirmaram utilização pelos bandidos de um veículo Chevrolet Vectra GT, através de câmeras de segurança. Com a descrição completa do carro, os militares do Baep intensificaram o patrulhamento.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O carro foi encontrado na Rua Prestes Maia, no Jardim Amanda, e o condutor, um homem de 34 anos, com diversas passagens criminais, confessou a participação no roubo e confirmou que o carro havia sido utilizado para levar seus comparsas. A passageira, uma mulher de 30 anos, que também tem passagens criminais por roubo e furto, disse desconhecer o crime.

A confissão ocorreu após os policiais encontrarem, em busca veicular, um revólver calibre 22 com três munições intactas. O homem também informou o paradeiro de um outro participante no crime, que estava no Jardim Pavioti.

Na residência indicada, os policiais localizaram dois tabletes de maconha prensada, que o criminoso confirmou revender a conhecidos.

Localizado o segundo participante, um adolescente de 17 anos, ambos foram reconhecidos pelas vítimas do assalto, assim como o armamento apreendido.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida ao plantão policial, onde foi formalizado o flagrante de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, assim como o indiciamento atrelado ao boletim de ocorrência do roubo. O homem de 34 anos permaneceu à disposição da Justiça.