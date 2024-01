Assaltante morre após invadir casa de policial militar e fazer família refém, em Hortolândia

Um policial militar reagiu a um assalto em sua própria casa, em Hortolândia, na madrugada desta sexta-feira (19) e matou um dos envolvidos no roubo que faziam sua família refém.

Segundo informações do policial, registradas em boletim de ocorrência, a sua esposa saiu de casa junto do filho, de seis anos, para comer um lanche e, quando retornaram, o policial abriu o portão para eles, mas esqueceu de trancá-lo novamente e voltou para dentro de casa, onde adormeceu no sofá.

Mais tarde, por volta de 23h50, ele foi acordado por quatro criminosos, que invadiram sua residência. Os assaltantes exigiram que ele destravasse o celular, para que pudessem realizar Pix de sua conta e renderam também a esposa e filho do policial, chegando inclusive, a apontar a arma para as costas da criança.

Durante o assalto, os criminosos encontraram uma farda mirim, momento em que perceberam se tratar da casa de um militar e ameaçaram amarrar a vítima, que aproveitou um momento de distração, sacou a arma e efetuou cinco disparos contra os assaltantes. Um deles foi atingido e socorrido em seguida para Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos. Os outros três conseguiram fugir do local a pé e não foram mais encontrados.

A Polícia Militar foi acionada e apreendeu um revólver e uma garrucha, que pertenciam aos criminosos. A arma do policial também foi apreendida para perícia e o caso foi registrado como roubo, homicídio, localização/apreensão de objeto e legítima defesa, no Plantão da Delegacia de Hortolândia.

As investigações sobre este ocorrido serão realizadas pelo 1° DP (Distrito Policial)