Baep encontra drogas em apartamento e prende suspeito de integrar o PCC em Santa Bárbara

Prisão ocorreu no condomínio Manacá, na região do bairro Bosque das Árvores, na tarde desta terça-feira

Policiais do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar) prenderam, na tarde desta terça-feira (27), um homem suspeito de integrar a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) em um condomínio de Santa Bárbara d’Oeste. Um outro indivíduo também foi preso. No apartamento onde eles estavam, a polícia encontrou drogas.

Drogas e outros objetos apreendidos pelo 10º Baep em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Baep / Divulgação

Conforme divulgado pela PM, a prisão ocorreu no condomínio Manacá, na região do bairro Bosque das Árvores, após a corporação receber uma informação de que um indivíduo de apelido GG ou Tonelada, integrante do PCC, estaria guardando armas e drogas para comercializar.

A PM foi até o local e abordou um suspeito de 19 anos, que teria permitido o acesso ao apartamento e admitido que integrava o PCC. Ele também teria afirmado que em outro apartamento havia mais drogas guardadas. Neste segundo apartamento, a polícia encontrou um homem de 29 anos, que tentou fugir dos agentes, mas foi detido.

No local, a polícia achou maconha, cocaína, crack, LSD, balanças de precisão, utensílios para armazenar as drogas e uma luneta usada em armas de fogo. Os dois foram presos por tráfico e associação para o tráfico.