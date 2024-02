AutoBAn estima 1 milhão de veículos para a Operação Carnaval

A CCR AutoBAn espera um movimento de 1 milhão de veículos, entre a saída e chegada à capital paulista, nas rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes, que cortam a RPT (Região do Polo Têxtil), durante a Operação Carnaval, que começa nesta sexta-feira (9).

A concessionária orienta os motoristas para que evitem os horários de maior fluxo, que são a saída do feriado nesta sexta, das 16h às 19h; e sábado (10), das 10h às 13h; além do retorno, quando movimento maior está previsto para na terça-feira (13), das 16h às 20h.

CCR AutoBAn administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes – Foto: CCR AutoBAn / Divulgação

Com previsão de chuva em alguns dias do Carnaval, a atenção deve ser redobrada ao volante e os cuidados com a manutenção do veículo são fundamentais para garantir uma viagem com segurança e tranquilidade.

João Moacir da Silva, coordenador de operações da CCR AutoBAn, orienta que os motoristas reduzam a velocidade e aumente a distância do veículo que segue à frente em caso de chuva nas rodovias.

“Caso a chuva seja mais intensa, o ideal é parar em um posto de serviço, bases da concessionária ou da Polícia Militar Rodoviária, para aguardar que a condição climática esteja mais favorável para a viagem”, acrescenta.

Durante toda operação, a concessionária estará com o efetivo 100% para atender aos chamados.

A empresa dispõe de recursos como guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção de tráfego, caminhões de combate a princípios de incêndios e ambulâncias.

Informações

O cliente pode obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias pelo WhatsApp. Para utilizar o serviço é necessário salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular.

O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.

Campanha

Para amenizar os riscos causados pela imprudência, a CCR AutoBAn realiza durante a operação carnaval uma campanha educativa alertando para os perigos. A concessionária irá distribuir 40 mil panfletos nos pedágios e divulgar nos PMVs (painel de mensagem variável) as seguintes mensagens: