Voluntários doam tempo e trabalho em prol da Festa de Santo Antônio

Devotos compartilharam um pouco da relação com Santo Antônio e do trabalho no evento

O Santuário Basílica de Santo Antônio de Pádua em Americana tem sido palco de uma tradição que se renova anualmente com a realização da Festa de São Antônio. Entre os muitos voluntários que se dedicam para que o evento seja um sucesso, destacam-se o casal de aposentados Iracy de Souza, 70 anos, e Luiz Antonio de Souza, 72 anos, e a empresária Rose Stuchi, 50 anos.

O casal de aposentados, que possui uma história longeva com o santuário, tendo ficado noivos há 39 anos na antiga Matriz Velha, tem sido presença constante como voluntário na festa.

O casal Iracy de Souza e Luiz Antonio de Souza tem uma relação de muito tempo com o santuário – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

“Somos muito gratos de servir como ministros extraordinários do Santuário da Basílica. Também participamos da pastoral da acolhida e somos do apostolado da oração”, comenta Iracy.

Com uma trajetória diversificada na festa, o casal já passou por diferentes barracas, sendo atualmente responsável pela barraca da batata frita e da polenta. “É muito gratificante ser voluntário e poder ajudar no que for preciso, porque é realmente um evento muito grande que acontece todos os anos aqui em nossa basílica”.

Iracy enfatiza ainda o compromisso com a comunidade e a igreja. “Temos o compromisso com a Igreja de Jesus Cristo de prestar serviços necessários que a comunidade necessita, ser voluntário é isso, servir ao próximo tanto na parte religiosa, na santa missa e pastorais, como nos eventos sociais que acontecem em nosso santuário”.

Já Rose Stuchi encontrou no voluntariado uma forma de retribuir à comunidade e expressar sua devoção a Santo Antônio. Coordenadora da barraca dos pastéis desde o ano passado, Rose é também ministra da eucaristia e devota do santo padroeiro.

Para Rose, ser voluntária é mais do que uma simples doação de tempo. “Ser voluntário é um ato de cidadania e amor ao que se submete a ser feito. É algo que você mais recebe do que se doa, pois você dedica um tempo de seus dias sem interesse, sem remuneração em prol do bem comum”.

Com uma experiência de mais de três décadas de casamento na igreja, Rose foi além ao se envolver na organização da festa: “Veio o convite para ser ministra de eucaristia e no ano passado estavam precisando de voluntários para a barraca dos pastéis. Fui mais longe e assumi a coordenação da barraca”.

Tanto a empresária como o casal de aposentados destacam a importância do trabalho em equipe e o prazer em servir à comunidade. “A festa só acontece com o amor e carinho de todas as equipes envolvidas nesse grande evento”, conclui Iracy.

E para Rose, o voluntariado é uma experiência enriquecedora que amplia os horizontes. “Estar ali, atendendo, vendo o rosto de cada um sem esperar nada em troca, o sorriso de uma criança, a pureza de um idoso, a gentileza das pessoas, nos faz acreditar que na vida tem coisas que não têm preço e o voluntariado é uma delas”.