Vítima de engavetamento na SP-304, menino de 7 anos precisa de doação de sangue

Acidente aconteceu há uma semana e criança está internada no Hospital São Francisco; veja como fazer a doação

Vítima de engavetamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, em acidente ocorrido há uma semana, Nicollas José Lascovich de Resende, de apenas 7 anos, precisa de doação de sangue do tipo A+.

O menino teve seis costelas quebradas, o fêmur exposto e escoriações pelo corpo. Ele está internado no Hospital São Francisco desde o dia do acidente.

Carro onde estava o menino ficou destruído após engavetamento na SP-304, em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues/O Liberal

Interessados em doar devem procurar o hospital de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e informar o nome de Nicolas e o tipo de sangue.

Segundo a analista de sistemas Waleria Maria, de 33 anos, tia do garoto, Nicolas está consciente, mas necessita de transfusão de sangue. “Ele precisa de sangue A+, mas pelo baixo estoque, estão arrecadando todos os tipos sanguíneos”, explicou.

O garoto estava em um Gol, que era conduzido por uma tia-avó de 55 anos, que levava também sua avó, de 57 anos. O veículo foi destruído com o acidente.

A família estava indo almoçar na casa de uma amiga e, como Nicolas estava de férias, passava o dia com a avó e a tia-avó. As duas estão internadas em estado grave no Hospital Municipal.

A avó de Nicolas está intubada com traumatismo craniano, enquanto a tia-avó, que dirigia o carro, está com um dos lados paralisados, contou Waleria ao LIBERAL.

O ACIDENTE

O acidente ocorreu na altura do quilômetro 128, próximo ao acesso para a Avenida Cillos, no sentido para Piracicaba, com cinco veículos envolvidos. Um dos carros estava parado na pista por conta de uma obra quando foi atingido por outros veículos e acabou provocando outras colisões.

Além dos três da mesma família, houve uma outra vítima. Foi preciso a atuação do Corpo de Bombeiros para retirá-las das ferragens.

Depois disso, os quatro foram levados até o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de onde Nicolas foi transferido para o São Francisco no dia seguinte.