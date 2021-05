Vereadores Gualter Amado e Pastor Miguel conquistam R$ 300 mil para saúde

Os vereadores Gualter Amado e Pastor Miguel (ambos do Republicanos) intermediaram uma verba de R$ 300 mil para a saúde de Americana. Os recursos são provenientes de uma emenda do deputado federal Marcos Pereira, do mesmo partido dos parlamentares. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28) em reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

A verba é destinada ao custeio do serviço de assistência hospitalar e ambulatorial. “Ela pode ser usada, por exemplo, para custeio do programa Saúde Já”, destacou Gualter, acrescentando que “é obrigação de todo vereador buscar recursos para a cidade. O município não sobrevive apenas das receitas próprias, mas também das emendas parlamentares”.

Pastor Miguel acredita que se cada vereador buscar recursos com seus deputados, a cidade só tem a ganhar. “E é um momento que a cidade precisa muito”.

O prefeito Chico Sardelli comemorou a vinda da emenda, que vai reforçar os cofres municipais e permitir a ampliação no atendimento dos pacientes. “Odir e eu ficamos muito felizes de receber os vereadores e reforçamos nosso convite para uma visita do deputado Marcos Pereira, um amigo que teve votos em Americana e está ajudando a cidade”.