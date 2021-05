Vagas em creches particulares custam R$ 274 mil por mês para prefeitura

A Prefeitura de Americana desembolsa, por mês, R$ 274,8 mil para manter 638 alunos da educação infantil matriculados em escolas da rede privada.

A compra de vagas em unidades particulares é a principal alternativa da gestão Chico Sardelli (PV) para dar conta da demanda por creches.

“As duas coisas não são conflitantes, e o município não deixa de investir em novas creches em nome da compra de vagas. Ambas são questões que devem andar juntas para a solução de demandas, sempre dentro da disponibilidade financeira do município”, explica o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Crianças têm aula na creche Passo a Passo, no Cidade Jardim II, que ensina 71 alunos conveniados – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a cidade de Sumaré é a que mais gasta na compra de vagas para atender a fila de creche. O município tem 73 escolas conveniadas por meio do Proeb (Programa de Educação Básica), que atende crianças de 0 a 4 anos. São atendidas 5.928 crianças com um investimento anual de R$ 26,6 milhões.

Em Americana, atualmente, a administração municipal mantém parceria com 12 unidades particulares. O convênio é realizado por meio do programa Creche para Todos. Cada aluno custa, por mês, R$ 430.

O Colégio Sapequinha, no Jardim São Paulo, é uma dessas unidades. A escola tem 94 crianças matriculadas, sendo que 22 delas são custeadas pela prefeitura.

“Minha média de estudantes é sempre esta. Não tenho interesse em ofertar mais vagas”, afirma a diretora Sidineia Zanotti Sousa.

Proprietária do Centro Educacional Passo a Passo, no Cidade Jardim II, Amanda Furtado diz que o colégio tem 71 crianças conveniadas.

“Todas [as vagas] estão preenchidas e a gente está fazendo os atendimentos normais, com número reduzido”. Ela diz que não há a possibilidade de oferecer mais vagas porque a escola não comporta. Ao todo, a instituição tem 81 alunos de 0 a 5 anos de idade.

A autônoma Letícia Maciel conseguiu vaga para os dois filhos em uma escola conveniada.

“Consegui a vaga depois de fazer inscrição no prazo aberto pela prefeitura. A vaga foi para uma escola que fica próxima da minha casa e do meu trabalho. O atendimento é excelente, não há diferenciação em relação aos alunos pagantes. Meu filho evoluiu muito no aprendizado e conseguiu se desenvolver de uma forma que talvez eu não conseguisse ajudá-lo em casa”, disse ao LIBERAL.

Com o filho já matriculado, Letícia fez outra inscrição para tentar uma vaga para filha. A menina, de 1 ano, foi convocada no início do ano, mas por conta da pandemia, a família abriu mão e decidiu manter a criança sob os cuidados da avó materna.

“Acredito que é uma ótima oportunidade aberta pelo poder público para atender a todos, já que as creches municipais não têm vagas para todos. Pagar mensalidade integral também pesaria muito no orçamento e não era uma opção para nós. Minha sugestão é apenas para que seja feita uma mudança: que os pais possam voltar a escolher a unidade que atende melhor às necessidades”, opinou Letícia.

Pensando na demanda que vai surgir com a abertura das inscrições para a rede municipal a partir desta segunda-feira, a prefeitura já abriu edital de chamamento público com o objetivo de firmar novas parcerias com unidades de ensino infantil da rede privada.

Além das vagas ofertadas por meio dos convênios com as escolas particulares, a prefeitura tem 2.240 crianças matriculadas na rede municipal e outras 1.100 assistidas por dez entidades assistenciais, também custeadas pelo Poder Executivo.

Uma delas é a creche São Domingos. De acordo com o presidente da instituição, Paulo Zanini, são atendidas 330 crianças de 10 meses a 5 anos e 11 meses de idade.

“Na última sexta-feira fez dois meses que nós voltamos com as aulas presenciais, com no máximo 35% da capacidade”.

A creche São Domingos é a maior entidade filantrópica do município seguida pela Fundação Letícia Duarte com 195 crianças.