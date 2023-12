UBSs recém-reformadas em Americana já apresentam problemas estruturais

Prefeitura diz que desde o início da gestão, há um esforço contínuo para reformar e revitalizar as unidades de saúde

UBSs (Unidades Básicas de Saúde) recém-reformadas pela Prefeitura de Americana já enfrentam problemas estruturais, inclusive infiltração.

As condições foram expostas pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) nas redes sociais, após fiscalização iniciada pelo parlamentar na última segunda-feira (27).

Parede deteriorada na UBS Mathiensen – Foto: Divulgação

Na UBS da Mathiensen, que teve a reforma concluída em 6 de junho de 2022, fotos e vídeos feitos pelo vereador mostram infiltrações nos corredores e no teto das salas da farmácia e de ginecologia, inclusive sobre a maca ginecológica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A UBS da Vila Gallo, com reforma inaugurada em 11 de junho do ano passado, também apresenta infiltrações logo na entrada. Os problemas estendem-se por salas de atendimento, rodapé e teto, sala de odontologia, além de mostrar sinais de mofo. O teto da cozinha está precário, com uma parte já deteriorada.

A unidade do Parque Gramado, concluída em março de 2022, apresenta mofo na sala de odontologia, impossibilitando o uso de um armário destinado ao local. Inaugurada em 17 de fevereiro de 2020, a UBS do São Vito enfrenta deterioração no teto da sala da farmácia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Outra unidade, a do Jardim Brasil, teve o consultório alagado com as chuvas recentes, conforme relatado por pacientes ao vereador, evidenciado por fotos que mostram baldes espalhados pelo espaço. Atualmente, Americana conta com 20 unidades básicas de saúde.

Em resposta aos apontamentos, a prefeitura, por meio de nota, destacou que desde o início da gestão Chico Sardelli (PV), há um esforço contínuo para reformar e revitalizar as unidades de saúde. “Em 20 meses, sete unidades foram entregues à população e outras seguem em obras”, afirmou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A prefeitura assegurou que qualquer problema identificado pela Secretaria de Saúde na estrutura dos prédios, seja nas unidades reformadas recentemente ou não, é minuciosamente analisado e são tomadas as providências necessárias, seguindo todos os trâmites legais para a realização de serviços no âmbito do Poder Público.