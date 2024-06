Trio rouba R$ 107 mil de farmácia em Americana; bandidos buscavam Ozempic

Medicamento chega a custar mais de R$ 1 mil nas farmácias - Foto: Divulgação

Dois homens e uma mulher invadiram uma farmácia na Avenida Brasil, em Americana, na madrugada desta sexta-feira (7) e levaram R$ 107 mil em medicamentos e cosméticos.

O trio tinha interesse em dois medicamentos específicos: Ozempic, que são as “canetas de aplicação” indicado para tratamento de diabetes e usado no processo de emagrecimento, e também Vevanse, remédio controlado indicados em casos de TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo relatos das vítimas em boletim de ocorrência, o assalto ocorreu por volta de 1h30, quando não havia funcionários no estabelecimento. Dois homens e uma mulher, um deles com a mão na cintura simulando estar armado, entraram na farmácia e anunciaram o roubo.

Os criminosos afirmaram ao balconista que não faria nadam com os funcionários e perguntaram onde ficavam o Ozempic, que chega a custar mais de R$ 1 mil. Depois, levaram todas as injeções que estavam em uma geladeira. No mesmo momento, questionaram em qual local estavam guardados o medicamento Venvanse e pegaram todas as dosagens de 30, 50 e 70mg.

Enquanto os dois homens roubavam os medicamentos, a mulher pegou um lençol que trazia consigo e roubou todos os cosméticos que estavam em uma prateleira. No total, foram levados R$ 85 mil em medicamentos e R$ 22 mil em produtos dermatológicos.

Ainda de acordo com relatos das vítimas para a Polícia Civil, um dos ladrões estava com um ponto no ouvido, o qual era utilizado para se comunicar com um outro suspeito que estava do lado de fora da farmácia.

Depois de pegarem os medicamentos e cosméticos, os três foram embora. Antes, porém, tentaram trancar os funcionários em uma sala, sem sucesso. Então, ordenaram que eles ficassem naquele cômodo por pelo menos 20 minutos. A ação criminosa durou em torno de 6 minutos.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e o caso foi registrado pela Polícia Civil. No momento do crime, os assaltantes vestiam blusa com capuz e usavam máscara. A farmácia possui câmeras de segurança, cujas imagens devem auxiliar nas investigações.