Trio é preso por tentativa de furto à residência no São Manoel, em Americana

Uma mulher de 38 anos e dois homens, de 39 e 46 anos, foram presos pela PM (Polícia Militar) na noite desta quinta-feira (22), por tentativa de furto à uma residência no São Manoel, em Americana. Um deles, inclusive, chegou a ser flagrado por policiais militares durante o crime.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo informações da PM, por volta de 20h, os militares foram chamados para atender uma ocorrência de furto em andamento na Rua São Nicolau, no São Manoel. Ao chegarem no endereço, notaram que a garagem da residência estava com sinais de arrombamento.

Ao entrarem no imóvel, os militares encontraram o criminoso com uma chave de fenda em mãos. Ao ser indagado, ele confessou que estava tentando furtar a residência e informou ainda que outras duas pessoas, sendo um homem e uma mulher, também o auxiliaram na ação criminosa.

Celulares e ferramentas foram apreendidas – Foto: PM / Divulgação

Com essas informações, os policiais pediram apoio a uma outra equipe e a dupla suspeita foi encontrada nas proximidades do local do delito.

Os três foram levados à delegacia de Americana, onde o delegado responsável deliberou pela prisão em flagrante do grupo por furto tentado.