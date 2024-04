Três são detidos pela Gama suspeitos de furtarem loja no Residência Jaguari, em Americana

Diversas peças de roupas foram recuperadas pela Gama - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Três pessoas foram detidas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na madrugada desta segunda-feira (1), com diversas roupas que foram furtadas de uma loja no Residencial Jaguari, em Americana, na semana passada. As detenções aconteceram nos bairros Cidade Jardim e Profilurb.

De acordo com informações do subinspetor Siderlei Aparecido de Almeida, os guardas foram informados, por volta de 4h, via setor de inteligência da corporação, de que um Ford Ká, utilizado durante um furto a uma loja de roupas no Jaguari, na última passada, estaria transitando pelo bairro Cidade Jardim.

Com essas informações, os guardas começaram as buscas pela região e encontraram o veículo com dois ocupantes, sendo um homem e uma mulher. Durante a abordagem, o suspeito confessou ter participado do furto e, inclusive, vestia um tênis, uma camisa e uma corrente que foram levados no dia do crime.

Após a ação, os patrulheiros foram até a casa do suspeito, no mesmo bairro, e encontraram diversas peças de roupas furtadas. Em seguida, o suspeito informou a participação de um terceiro indivíduo no crime e passou o endereço dele.

Os patrulheiros então foram ao endereço indicado, no Profilurb, e encontraram o comparsa que estava em posse de mais peças de roupas furtadas e que também confessou o crime.

O trio foi levado à Delegacia de Americana e, até o momento da publicação desta reportagem, os suspeitos estavam prestando depoimento.