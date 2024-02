Cinco vans Scudo foram alugadas pelo Executivo - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

O transporte social de pacientes passa a ter vans com ar-condicionado em Americana. Sete novos utilitários foram apresentados pela prefeitura nesta sexta-feira (9), no estacionamento do Paço Municipal, e substituirão as Kombis que eram utilizadas.

Os antigos automóveis serão “aposentados” pelo Executivo, que adquiriu duas vans Master, da marca Renault, com 16 lugares, e alugou cinco vans Scudo, da Fiat, de oito lugares.

Os veículos são de uso exclusivo do setor de transporte social, responsável pelo agendamento e translado de pacientes em procedimentos externos, como sessões de radioterapia, cirurgias e exames de alta complexidade.

“Nós decidimos dar uma condução e uma condição mais humana para o transporte das pessoas que precisam se deslocar a outros municípios. Esses novos veículos vão dar mais tranquilidade, segurança, comodidade e conforto aos pacientes. Em nossa gestão, nós estabelecemos algumas prioridades, sendo a Saúde a principal delas”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Segundo a administração, em 2023, o setor transportou 33.005 pessoas – 22.475 pacientes e 10.530 acompanhantes – e teve como principais destinos os municípios de Campinas, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Jundiaí, Jales, São Paulo e Jaú.

De 1º de janeiro a 8 de fevereiro deste ano, 4.451 pessoas utilizaram o serviço: 3.160 pacientes e 1.291 acompanhantes.

Investimento

As duas vans Master receberam investimento de R$ 571.998 para a aquisição. Desse montante, R$ 500 mil são oriundos de emenda parlamentar do então deputado estadual Cauê Macris. O valor se soma a uma contrapartida de R$ 71.998 da prefeitura. As cinco vans Scudo foram alugadas ao custo mensal de R$ 5,4 mil cada.

A frota do setor de transporte social agora é composta por 28 veículos, com 13 carros de passeio, sete ambulâncias de suporte básico e sete vans.

“Esses veículos vão proporcionar mais dignidade aos pacientes e acompanhantes”, comentou o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD).