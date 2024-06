Tradicional Festa de São João Batista: exemplo de devoção ao santo padroeiro

A igreja de São João Batista, em Carioba, volta a ser palco do tradicional evento - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 e 29 de junho, Americana ganha vida com uma das festas mais aguardadas da região: a Festa de São João Batista, em Carioba. O evento anual é um testemunho do sucesso e da devoção da comunidade

local ao seu padroeiro.

Mas antes mesmo de cada festividade, um capítulo significativo da história de Carioba ecoa através das gerações. Entre os anos de 1925 e 1927, os fiéis do então bairro Carioba estabeleceram uma comunidade dedicada ao profeta João Batista, erguendo uma modesta capela às margens do Ribeirão Quilombo. No entanto, as necessidades crescentes da comunidade inspiraram a construção de uma nova capela, mais ampla. E assim, em outubro de 1946, um grupo de moradores uniu esforços para transformar esse projeto em realidade.

Com a generosidade dos fiéis e o apoio da família Abdalla, proprietária da Fábrica de Tecidos Carioba, a construção da nova capela começou a tomar forma. O lançamento da pedra fundamental ocorreu em

29 de junho de 1947.

Ao longo dos anos, os festeiros trabalharam na arrecadação de fundos, contando com quermesses, doações e até mesmo jogos de tômbola (tabuleiro de loteria) para financiar a construção.

Em 1949, a capela parcialmente concluída recebeu sua primeira missa, tornando-se o centro espiritual da comunidade. Ao longo das décadas seguintes, a capela foi palco de momentos significativos na vida dos moradores de Carioba, desde celebrações religiosas até

eventos comunitários.

Espaço recebe estrutura para sediar a festa, que tem início nesta sexta-feira, dia 7 – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

No entanto, as mudanças socioeconômicas afetaram profundamente a comunidade, especialmente com o fechamento da Fábrica de Tecidos Carioba.

Muitas famílias se mudaram, e a vida na região mudou drasticamente. Foi somente em 1992, com o evento “Carioba Existe” promovido pela Prefeitura de Americana, que o espírito de comunidade foi reavivado.

Desde então, uma nova geração de líderes comunitários surgiu, dedicada a preservar e revitalizar a herança de Carioba.

Essa comissão tem trabalhado para promover o crescimento da comunidade, revivendo tradições e mantendo viva a chama da devoção a São João Batista.