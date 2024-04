Terreno da antiga Del Valle, em Americana, será condomínio de prédios

O terreno da antiga Del Valle, no bairro Nova Americana, será utilizado para construção de um condomínio de prédios, possivelmente com 357 apartamentos.

O projeto foi desenvolvido pelo Grupo VRV Construtora, com sede em Campinas, e está sendo analisado pela prefeitura – que não informou um prazo para aprovação.

Demolição de prédio da antiga Del Valle em Americana já foi iniciada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Atualmente, a área pertence a uma família do município, que fará uma sociedade com a construtora para que o empreendimento seja edificado.

Além do Executivo americanense, a planta precisa ser aprovada pelo Graprohab (Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais), do Governo do Estado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Instalação

No mesmo local, em 1999, a Leão Alimentos e Bebidas, posteriormente adquirida pela Coca-Cola do Brasil, instalou uma fábrica dos sucos Del Valle, com investimento de R$ 10 milhões e capacidade para produzir 200 milhões de litros de bebidas por ano.

A unidade operou até o encerramento das atividades, oficializado em 17 de maio de 2016. A produção foi transferida para Linhares (ES) e cerca de 315 funcionários foram desligados. De acordo com o grupo na época, o fechamento se deu por motivos logísticos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Um grupo produtor de suco integral de laranja anunciou, em setembro de 2016, que compraria a estrutura da Del Valle por R$ 40 milhões e retomaria a produção com marca própria. Porém, a proposta não se concretizou.

Nesta quarta-feira (3), o LIBERAL constatou que foi iniciada a demolição da antiga estrutura da Del Valle. O Grupo VRV Construtora confirmou a construção de um condomínio com projeto inicial para três torres, totalizando 357 apartamentos, que terão design “arrojado e sustentável, integrando elementos naturais na arquitetura” e comodidades.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Estamos preparando um complexo imobiliário de apartamentos no coração da pulsante cidade de Americana, com localização estratégica e abordagem inovadora para o estilo de vida urbano”, destacou o representante comercial da VRV, Angelo Adriano Kelm.

No mercado desde 2010, o Grupo VRV tem três empreendimentos em Americana – os residenciais Belle Vue, Dallas e Colline – e dois em Nova Odessa – Vermont e o Clube Dakota.