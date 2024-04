Suzano tem vagas de estágio para ensino superior e técnico

A Suzano abriu inscrições para os seus programas de estágio voltados para estudantes dos ensinos superior e técnico. A unidade localizada no limite entre Americana e Limeira conta com oportunidades nas duas modalidades para estudantes que concluem seus cursos entre julho de 2025 e dezembro de 2026.

Na unidade local, as vagas de estágio superior são para atuação nas áreas digital, industrial e logística, assim como suprimentos. Já sobre vagas de cursos técnicos são aceitos alunos de logística, manutenção elétrica ou áreas correlatas, assim como papel e celulose, química e segurança de trabalho.

Suzano oferece vagas de estágio para estudantes de cursos superiores e técnicos – Foto: Divulgação

A empresa não divulgou a quantidade de vagas disponíveis para cada modalidade, no entanto, afirmou que é necessário que o candidato tenha disponibilidade de atuação na localidade selecionada. Além disso, explicou que não é necessário ter o conhecimento de uma segunda língua para o cargo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O processo seletivo é feito de forma 100% online e conta com diferentes etapas internas, a fim de avaliar o perfil do candidato. Os candidatos contratados terão direito a assistência médica e seguro de vida, além de vale transporte ou fretado para as unidades industriais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As inscrições também serão feitas pela internet. Os interessados em se candidatar em uma vaga de estágio superior devem acessar o site da Suzano até o dia 3 de maio. Por outro lado, aqueles que buscam por uma vaga técnica precisam se inscrever pela página do Estágio Técnico Suzano até o dia 30 de abril.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.