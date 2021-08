Suposta tentativa de sequestro em escola de Americana foi mal entendido

O caso da suposta tentativa de sequestro de um aluno do Instituto Educacional de Americana, que teria ocorrido semana passada, não passou de um mal entendido. O caso viralizou nas redes sociais no fim de semana.

Em conversa com o LIBERAL, a mãe da criança relatou que houve um erro de comunicação entre os funcionários da escola, o que só foi esclarecido nesta segunda-feira (9) após ela ter acesso às câmeras de segurança da escola.

Postagem da mãe sobre o suposto crime acabou viralizando nas redes sociais – Foto: Reprodução

De acordo com a mãe do aluno, funcionários confundiram o nome do filho dela com o de outro estudante, o que gerou toda confusão.

“Na hora que pediram o nome da criança, entenderam que era meu filho. Mas uma professora que aparece nas imagens [das câmeras] diz que o jovem [que aguardava na portaria] era meio-irmão de outro aluno e não do meu filho. A criança foi entregue ao irmão, que tem autorização para buscá-lo. A mulher que geralmente fica na catraca não estava nesse momento, por isso a confusão”.

Quando conversou com o LIBERAL, no começo da tarde desta segunda-feira, a mãe disse que nem sabia explicar o que sentia.

“Chorei o fim de semana, desesperada, porque achei que queriam pegar o meu filho e hoje chorei de alívio”.

O caso não chegou a ser levado à polícia. A reportagem entrou em contato com o Instituto Educacional de Americana, que disse apenas que confirmava a versão da mãe da criança.