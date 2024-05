No ano passado, seis mil pessoas passaram pela festa durante os dois dias de realização - Foto: Arquivo_Liberal

A Festa de Santa Rita, promovida pela Quase Paróquia Santa Rita de Cássia, no Jardim das Orquídeas, em Americana, aumenta em estrutura, atrações e público a cada ano. Nesta 6ª edição, o evento será realizado nos dias 3, 4 e 5 de maio, com capacidade para receber ainda mais pessoas na Avenida Rogério Zanaga de Camargo Neves. Nesta sexta-feira e sábado, a festa começa a partir das 19h. No domingo, a partir das 11h.

Percebendo a adesão do público dos bairros adjacentes e também de outras regiões da cidade, a comissão organizadora assumiu novamente o desafio de ampliar o evento. Em 2022, ainda na Escola Estadual Maria do Carmo, foram cerca de mil pessoas, sendo que a expectativa era receberem 500 pessoas.

No ano passado, quando o evento passou a ser realizado na avenida onde está localizada a igreja católica, o sucesso foi ainda maior, e o público rotativo na Festa de Santa Rita chegou a seis mil pessoas.

“Nossa região tem crescido muito, sabemos que crescerá ainda mais, e queremos que a nossa festa cresça junto, assim como aconteceu com outras festas tradicionais de Americana, que são referências para nós. Quem sabe, no ano que vem, não conseguimos expandir para dois finais de semana?”, comenta o padre Thiago Gonçalves da Cruz.

“Tudo tem que ser muito bem planejado, com bons shows, estrutura confortável e que não atrapalhe nosso bairro. Temos que pensar em todas as alternativas”, considera o religioso e administrador da paróquia.

Na última edição, além de palco e sistemas de iluminação e som para as apresentações culturais, o público pôde contar com seis barracas grandes proporcionando a cobertura de 600 m², mais 12 barracas menores formando a praça de alimentação. Neste ano, a área de cobertura foi ampliada para cerca de 900 m² com tendas do tipo galpão, que permitem boa visibilidade do palco.

Serão dois mil lugares em mesas e cadeiras. E para melhorar ainda mais a experiência do visitante, o telão de LED do palco é maior, a iluminação foi melhorada e o som conta com estrutura instalada em toda a área da festa, permitindo que todos possam acompanhar as atrações.

Segundo o padre Thiago, a comissão organizadora não prioriza apenas o crescimento da estrutura física do evento, preza também pelo conforto e por novidades a cada edição. “Já acrescentamos espetinho e chopp. Que no ano que vem, a gente possa acrescentar ainda mais. Entendemos que já somos a quarta maior quermesse de Americana e queremos melhorar cada vez mais”, afirma.

Além de uma equipe de seguranças particulares, a Festa de Santa Rita conta com o apoio da Gama (Guarda Municipal de Americana), através de parceria com a Prefeitura de Americana, e o policiamento da PM (Polícia Militar).