Em Americana, segurança de casa de eventos é esfaqueado após discussão

Um segurança de 27 anos, da casa de eventos Dolores House, na Rua Igaratá, em Americana, foi esfaqueado neste domingo (22) por um motorista, enquanto realizava a segurança do local. Ele teve ferimentos leves.

De acordo com relatos da vítima no registro da Polícia Militar, por volta de 23h ele estava na portaria e viu um homem, aparentemente embriagado, urinando em uma placa, perto das pessoas que estavam na fila.

Neste momento, ele chamou a atenção do indivíduo, que reagiu, entrou em seu carro e pegou um canivete. Posteriormente, foi para cima do segurança e o feriu na lateral do corpo.

Dolores House, na Rua Igaratá, onde houve a discussão – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O suposto agressor, de 32 anos, nega as acusações. Ele afirmou à PM que era o segurança que estava com o canivete e que tentou desarmá-lo. Disse ainda que o funcionário da Dolores teria caído com o canivete e por isso se machucou. O motorista também se feriu em uma das mãos.

Tanto o motorista quanto o segurança foram socorridos ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, em Santa Bárbara. Depois de receberem cuidados médicos, foram conduzidos à delegacia de Americana.

Após o registro da ocorrência (lesão corporal, ameaça e ato obsceno), o motorista foi liberado. O segurança foi orientado quanto ao prazo decadencial para representar a queixa criminalmente.

Ao LIBERAL, o proprietário da Dolores House afirmou que se tratou de um caso isolado e que o local é frequentado por “pessoas tranquilas”. Ele afirmou também que o motorista apontado como agressor foi impedido de entrar no estabelecimento porque estava alterado.