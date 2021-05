Secretário estadual de Educação acompanha vacinação em Americana

Visita do secretário ao município está prevista para as 9 horas desta quarta-feira, na UBS da Vila Gallo

O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, acompanha nesta quarta-feira (12) a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) entre os profissionais da educação em Americana. A visita está prevista para as 9 horas, na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo.

Diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) na região de Americana, Zenaide Honório, afirmou que até o momento não há registro de casos de contaminação no meio escolar. “Ainda é cedo, as aulas ainda estão voltando”.

O sindicato é contra o retorno presencial das aulas. “Mesmo vacinando metade da categoria. O vírus está em todos os lugares, todas as classes. O mais seguro, apesar das dificuldades, é continuar com as aulas online”, defendeu Zenaide.

Além dos profissionais da educação, nesta quarta-feira serão vacinados com a primeira dose os idosos com 60 anos ou mais e, com a segunda dose, os idosos com 68 anos ou mais, todos por meio de agendamento. Também está prevista a imunização dos portadores de comorbidades.

Os profissionais de educação começaram a ser vacinados em Americana no dia 10 de abril. Na data, puderam tomar a primeira dose da vacina aqueles com 47 anos ou mais.

Os contemplados são professores da Educação Básica, merendeiras, auxiliares de serviços gerais e faxineiras, secretários da escola, diretores e vice-diretores, professores coordenadores pedagógicos e cuidadores.