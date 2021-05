Secretário de Educação do Estado acompanha vacinação de profissionais em Americana

O secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, acompanhou na manhã desta quarta-feira (12) a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em profissionais do setor na UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Galo, em Americana.

Depois da visita, ele seguiria para a Escola Estadual Maria José Mattos Gobbo, na Vila Amorin, para conversar com diretores sobre as demandas da educação no município.

Rossieli criticou o posicionamento do governo federal diante da aquisição de vacinas e afirmou que as relações diplomáticas do País com a China tem atrapalhado a vinda de matéria prima para a produção do imunizante contra a doença.

Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, na UBS da Vila Galo para acompanhar a vacinação de profissionais da área

Sobre a vacinação para os profissionais da educação abaixo dos 47 anos, o secretário afirmou que há uma descontinuidade da entrega das vacinas por parte do Ministério da Saúde e, por esse motivo, não é possível assegurar neste momento uma data exata para esse público. Porém, há expectativa de novos anúncios, assim que for concluída a imunização das duas doses dos servidores mais velhos.

“Hoje o foco está nas comorbidades, baixar mais as idades de comorbidades, que são pessoas que tem tido necessidade maior do nível de atendimento junto ao sistema de saúde”, afirmou Rossieli.

A vinda de Rossieli para Americana simboliza um reconhecimento do Estado na execução da imunização, na visão do secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini.

“O secretário tem acompanhado alguns pontos de vacinação, e Americana tem sido bastante elogiada em vacinar com bastante celeridade. Tivemos uma rapidez muito grande para vacinar esses que são elegíveis para a primeira fase”, afirmou.

Na cerimônia estiveram presentes o prefeito de Americana, Chico Sardeli (PV), o vice Odir Demarchi (PL), o secretário de Educação Vinicius Ghizini, o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, vereadores do município, o d peputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Benjamim Bill Vieira de Souza.