Saúde de Americana e Fusame barram ponto manual de servidores

Secretaria diz que o ato tem caráter administrativo e visa garantir maior rigor no controle do expediente dos servidores

Após denúncia de que médicos da rede pública de Americana estariam fraudando o relógio de ponto, o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira, publicou, nesta quarta-feira, no Diário Oficial, um ato proibindo a alteração ou inserção manual de pontos dos agentes públicos lotados na pasta. O mesmo foi feito pelo presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Henrique Magalhães Ferreira.

O LIBERAL tentou contato com o secretário de Saúde, mas ele não atendeu as ligações. Por meio da assessoria de imprensa, a pasta informou que o ato é de caráter administrativo e tem como objetivo garantir maior rigor no controle do expediente dos servidores.

“As regras já existem há muito tempo, pois são de natureza trabalhista, o que a Secretaria de Saúde fez em relação ao ato foi reforçá-las”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Semana passada, o vereador Gualter Amado (Republicanos) denunciou que um médico ginecologista que atende na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, estaria fraudando o relógio de ponto. De acordo com o parlamentar, o ginecologista entra, bate o ponto e logo em seguida deixa a UBS, seguindo para um hospital particular. A secretaria de Saúde abriu processo de sindicância para apurar os fatos.

No ato assinado pelo secretário de Saúde, a pasta solicita maior rigor aos servidores, para que não se abstenham em nenhuma hipótese de registrar suas entradas e saídas.

“A partir do dia 14 de julho de 2021, tendo como premissa melhor fiscalização e apuração de registro de ponto de todos os agentes públicos lotados na Secretaria de Saúde, não será mais permitido qualquer tipo de alteração ou inserção manual da folha ponto”, diz o texto.