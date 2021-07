Prefeitura de Americana investiga médico por ‘bater ponto’ em UBS e atender em rede particular

A Secretaria de Saúde de Americana abriu sindicância para investigar denúncia feita pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) de que o médico ginecologista Aladim de Paula Freitas Júnior, que atende na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, estaria fraudando o relógio de ponto. A pasta analisa ainda uma suspensão preventiva do profissional.

O parlamentar esteve na manhã desta segunda-feira (5) na UBS e flagrou o médico chegando na unidade por volta das 6h50. De acordo com o vereador, o ginecologista entra, bate o ponto e logo em seguida deixa a UBS. Gualter seguiu o carro do profissional e o viu entrando no Hospital Unimed.

Às 7h30, já de volta na unidade de saúde, o parlamentar acompanha a abertura do posto e questiona pela presença do médico. Nos vídeos gravados pelo vereador, é possível ouvir uma paciente perguntando do médico, uma vez que teria consulta marcada com ele.

Ao parlamentar, uma enfermeira pede que ele procure pela Secretaria de Saúde para informações sobre a agenda do profissional. A pasta pediu a abertura urgente de uma sindicância e a análise de suspensão preventiva. Diz ainda que, desde o início da atual gestão, foi enviado um comunicado a todos os postos da rede básica de saúde municipal, uniformizando o horário de abertura e de fechamento e que, assim, nenhum colaborador pode registrar seu ponto antes do horário.

O documento que pede a abertura de sindicância, assinado pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho de Oliveira, afirma que a denúncia fere o princípio da dignidade na prestação do serviço público e aponta condutas proibidas, considerando de extrema necessidade apurar os fatos narrados.

A Unimed disse que o médico integra o quadro de profissionais da instituição, mas afirmou que não vai se manifestar sobre o ocorrido. O LIBERAL tentou contato com o ginecologista por meio do número do consultório particular, deixou mensagem no Whatsapp, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.