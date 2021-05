‘Sangue Ação’ reúne informações sobre doação de sangue em Americana

O Grupo Rotaract Club Americana-Ação promove o projeto Sangue Ação, com o intuito de fornecer informações sobre doação de sangue em Americana por meio do Instagram ( @sangueacao ).

De acordo com o diretor de projeto, Elvis Lisboa Silva, a ideia do Sangue Ação é ser um meio de comunicação sobre o tema entre os órgãos da cidade e a comunidade.

O grupo, que surgiu há dois anos, fornece informações sobre como doar, quem pode doar, tipos sanguíneos e outras eventuais dúvidas, informações e novidades.

Página reúne informações de utilidade pública sobre doação de sangue – Foto: Divulgação

A ação também reúne voluntários que se interessam em doar sangue aos finais de semana. “Eu vejo que muita gente não sabe dessa informação e muitos não conseguem doar em dia de semana”, comenta.

Para que seja possível a doação aos sábados ou domingos, é necessário reunir entre 30 e 50 voluntários e combinar a data com o Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O grupo responsável pela organização deve certificar o contato com os doadores e fornecer o café da manhã para os mesmos.

No último sábado (22), o Sangue Ação reuniu 38 voluntários e realizou a primeira doação de final de semana do ano. Com a ação, o estoque do Banco de Sangue de Americana foi renovado.

Questionado, Elvis diz não ter data para a próxima ação fora dos dias úteis. Entretanto, o diretor de projeto pede para que os interessados acompanhem a página no Instagram do Sangue Ação para as eventuais informações.

* Estagiária, sob supervisão de Bruno Moreira.