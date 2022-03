Santa Bárbara tem campanha de doação de sangue nesta terça

Serão aceitos doadores com 16 ou 17 anos acompanhados dos responsáveis

Santa Bárbara d’Oeste recebe nesta terça-feira (8), mais uma edição da Campanha de Doação de Sangue de 2022, promovida pelo Lions Clube. A coleta acontece das 9h às 12h, na sede do Lions Clube Centro, na Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce.

As demais datas da Campanha estão confirmadas nos dias 3 de maio, 5 de julho, 13 de setembro e 8 de novembro de 2022, sempre no mesmo horário e local.

Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, mas serão aceitos candidatos à doação de sangue com idade de 16 e 17 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal; pesar mais de 50 kg; não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas pelo sangue; não fumar duas horas antes ou após a doação; não estar em jejum, além de evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

A campanha seguirá os protocolos sanitários de enfrentamento ao Covid-19 e adotou novos pré-requisitos por conta da pandemia, que podem ser conferidos no grupo de doadores de sangue de Santa Bárbara no Facebook ( https://is.gd/DoadoresSBO ).

Serviço: Campanha de Doação de Sangue

Data e horário: terça-feira (8), das 9h às 12h

Local: Lions Clube Centro – Rua dos Antúrios, 96, no Jardim Dulce, Santa Bárbara d’Oeste

Informações: 0800-722-8432 (Hemocentro Unicamp)

