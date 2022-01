Ministério da Saúde e Anvisa atualizam critérios para a doação de sangue

Foram alterados os prazos e os critérios de inaptidão a serem aplicados no momento da seleção de candidatos

O Ministério da Saúde e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) atualizaram nesta terça-feira, 25, os critérios técnicos para a doação de sangue, que haviam sido revistos em março de 2020, por causa do risco de infecção pela Covid-19. Com a nova decisão, foram alterados os prazos e os critérios de inaptidão a serem aplicados no momento da seleção de candidatos.

Os potenciais doadores com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 e que apresentaram sintomas da doença, mesmo nos casos leves ou moderados, só poderão doar sangue após um período de 10 dias após recuperação da doença. Antes, eram 14 dias.

Também serão consideradas inaptas as pessoas que apresentarem teste diagnóstico positivo para Sars-CoV-2, mesmo que sejam assintomáticas. Aqui, o período de proibição é de 10 dias após a data da coleta do exame.

Na atualização, foi retirado ainda o critério de inaptidão para doação de pessoas que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de países com casos de Covid.

Doações

No maior hemocentro do País, a Fundação Pró-Sangue, a situação o estoque dos tipos sanguíneos O positivo, aquele que tem a maior demanda, além de todos os tipos de RH negativo (A, B, AB e O), está em fase emergencial – a fundação atende mais de 100 hospitais públicos na Grande São Paulo.

Todas as doações devem ser agendadas de forma online para evitar o risco de aglomerações e garantir a segurança dos doadores. Para fazer o agendamento, acesse o site prosangue.sp.gov.br.

Desde 17 de janeiro, o posto Clínicas, localizado no Prédio dos Ambulatórios do Hospital das Clínicas de São Paulo, na zona oeste da capital, passa por reformas. A Pró-Sangue disponibiliza uma unidade de coleta externa na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que fica na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419, bem pertinho do Metrô Clínicas. O serviço ficará ativo até o dia 24 de fevereiro.

Além dos requisitos determinados por causa da pandemia de Covid-19, para doar sangue, é preciso apresentar um documento oficial com foto; ter idade entre 16 e 69 anos; estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 kg; e não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas.