Sam’s Club abre 70 vagas de emprego para nova unidade em Americana

O Sam’s Club, pertencente ao Grupo Big, abriu 70 vagas de empregos em Americana. São 50 oportunidades para operador de loja e 20 para caixa. Os contratados vão trabalhar na unidade prevista para ser inaugurada em agosto, na Rua Fonte da Saudade, no Jardim São Paulo.

No local, funcionava o prédio do antigo Walmart, que pegou fogo em 22 de fevereiro de 2017.

A empresa oferece vale transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação nos lucros e resultados e desconto em compras nas lojas do Grupo Big.

Os interessados devem se cadastrar por meio do site do grupo, através do endereço http://bit.ly/vagasamsclubamr.

A previsão é de que a empresa gere cerca de 300 empregos diretos e indiretos.