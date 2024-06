RPT realiza Dia D de multivacinação para crianças, adultos e idosos neste sábado

Serão ofertadas à população todas as vacinas que fazem parte do calendário anual de imunização, das 8h às 16h

As prefeituras das cidades que fazem parte da RPT (Região do Polo Têxtil) vão realizar neste sábado (8) o Dia D da campanha de multivacinação, das 8h às 16h. Serão ofertadas todas as vacinas que fazem parte do calendário anual de imunização, como poliomielite, dengue, HPV, Covid-19 e influenza, entre outras.

Em Americana, as 12 UBS (Unidades Básicas de Saúde) estarão abertas para vacinar crianças, adultos e idosos.

Vacinação ocorrerá nas 12 UBSs de Americana – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Além de ser uma questão de responsabilidade, a vacinação também é um ato de amor, porque visa proteger a vida contra uma série de doenças infecciosas”, destaca o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

No caso das crianças, a administração orienta que os pais ou responsáveis devem apresentar documento pessoal, carteira de vacinação e cartão SUS (Sistema Único de Saúde). A mesma recomendação vale para o público adulto, porém, a carteira de vacinação poderá ser providenciada junto à equipe da unidade.

Em Nova Odessa, a Secretaria de Saúde informou que, para ajudar a atrair as crianças para a vacinação, no sábado haverá a distribuição de pipoca, algodão-doce, cama elástica e passeio de trenzinho gratuito nas UBSs do Jardim São Jorge e do Jardim Alvorada.

O foco é a imunização das crianças menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) contra a poliomielite. Contra a poliomielite, por exemplo, a meta é imunizar todas as 3.136 crianças da cidade.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, a campanha também ocorre em todas as UBSs do município, sem necessidade de agendamento prévio, assim como ocorrerá em Sumaré.

Por fim, em Hortolândia, a população será atendida em cinco unidades: Jardim Amanda II, Campos Verdes, Dom Bruno Gamberini, Novo Ângulo e Rosolem.