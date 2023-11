Retroescavadeira tomba e condutor fica ferido na Avenida Europa, em Americana

Condutor foi socorrido ao Hospital Municipal; causas do acidente ainda serão apuradas

Retroescavadeira tombou e motorista ficou ferido nesta terça – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Uma retroescavadeira tombou na manhã desta terça-feira (21), na altura do número 2.700 da Avenida Europa, em Americana. O condutor ficou ferido no acidente e foi conduzido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 7h, no sentido leste da via. Duas das três faixas da avenida seguiam fechadas às 10h30 desta terça, enquanto era aguardada a remoção do veículo.

As causas do acidente ainda serão apuradas e, ainda de acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, a vítima foi socorrida desacordada, mas não há qualquer detalhe sobre o estado de saúde até o momento.