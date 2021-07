Respiradores do HM passam por análise de engenheiro

Profissional vai apurar a alegação de que os aparelhos não seriam adequados para tratamento de pacientes com alta complexidade

Os respiradores do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi que foram alvo de denúncias por parte de funcionários passaram por análise de um engenheiro clínico na terça-feira (29).

O profissional foi contratado pela Fusame (Fundação Saúde de Americana), que administra o hospital, para apurar a alegação de que os aparelhos não seriam adequados para tratamento de pacientes com a alta complexidade da Covid.

Segundo o hospital, o engenheiro realizou análise nos equipamentos usados e também nos que ainda não foram utilizados. “Ele trocou informações com a equipe técnica e solicitou documentos do fornecedor dos equipamentos, para a realização de análise sobre o desempenho técnico do equipamento”, explicou a administração.

O HM aguarda o relatório final que o profissional deve produzir para tomar as medidas necessárias. “O engenheiro agora está fazendo contato com a empresa fornecedora para concluir o relatório da análise”, finalizou a direção.

Funcionários do hospital informaram à Secretaria de Saúde no final de maio que os aparelhos eram indicados para atendimentos emergenciais ou de admissão. Contudo, como não possuem parâmetros precisos, apresentam inconstância e subjetividade em dados, não são adequados para pacientes complexos.

A fornecedora promoveu um treinamento para manejo dos aparelhos após os questionamentos. Os respiradores então foram colocados em uso, mas a Secretaria de Saúde recebeu uma foto da direção do hospital mostrando que um desses aparelhos supostamente não estaria funcionando como deveria. A pasta então deu início à apuração da situação.

As denúncias também estão sendo investigadas pelo Ministério Público.