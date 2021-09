Secretário de Saúde diz que tem urgência em resolver caso dos respiradores

Respiradores foram alvo de denúncias por funcionários e o Ministério Público abriu inquérito para investigar as suspeitas

“Como secretário de Saúde, tenho a maior urgência que isso seja esclarecido o quanto antes”, declarou - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira disse que tem “urgência” em esclarecer o caso dos respiradores do Hospital Municipal. Eles foram alvo de denúncias por funcionários e o Ministério Público abriu inquérito para investigar as suspeitas.

Após recomendação da Vigilância Sanitária Sanitária do Estado, a promotoria solicitou um levantamento dos prontuários de 13 pacientes que usaram os aparelhos e vieram a óbito. O relatório está sendo feito pela Comissão de Óbito do HM, com prazo até 16 de setembro para a conclusão.

“Vão fazer análise se o óbito leva a alguma perspectiva de morte por conta do ventilador, ou se as informações que constam no prontuário não dá para chegar em nexo causal. Está sendo feita essa avaliação, e ao terminar será encaminhada para a Vigilância Sanitária Estadual, que vai emitir parecer para mandar ao Ministério Público e para nós”, explicou Danilo durante coletiva de imprensa desta segunda-feira.

“Como secretário de Saúde, tenho a maior urgência que isso seja esclarecido o quanto antes”, declarou o chefe da pasta, que também investiga as denúncias.

Relatório preliminar feito por técnico contratado pela prefeitura apontou defeitos em um dos aparelhos, resultando na lacração de todos os equipamentos. Além disso, o LIBERAL apurou junto à fabricante que os respiradores são indicados para atendimento emergencial e admissão de pacientes, mas não para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) como vinham sendo usados.

Parecer da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) identificou problemas no registro e também na fabricação desses respiradores. Por conta disso, foi determinado pelo órgão a suspensão da fabricação e o recolhimento dos aparelhos distribuídos pelo país.