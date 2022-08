Remodelação no portal de entrada de Americana tem início no próximo mês

As obras de remodelação no portal de entrada de Americana vão começar em setembro, segundo a prefeitura. Nesta terça-feira, o Executivo publicou a homologação da licitação que definiu a empresa responsável pelo serviço, que vai custar R$ 4,1 milhões.

Os trabalhos serão realizados pela Romarello Terraplenagem e Construções, de Limeira, que terá um prazo de seis meses para concluí-los. A obra será custeada por meio de um financiamento firmado junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

Conforme o LIBERAL noticiou em julho, as rotatórias localizadas no meio da Avenida Antônio Pinto Duarte deixarão de existir. Os retornos poderão ser feitos pelas ruas paralelas, com o auxílio de três novos conjuntos semafóricos.

Faixas vão cortar as atuais rotatórias e os motoristas não precisarão mais fazer curvas no trecho – Foto: Arquivo / LIBERAL

A Antônio Pinto Duarte se tornará uma linha reta, com um canteiro central uniforme. Ou seja, suas faixas vão cortar as atuais rotatórias. Os motoristas, portanto, não precisarão mais fazer curvas quando trafegarem pelo trecho.

A remodelação também inclui pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, iluminação pública, recapeamento da Antônio Pinto Duarte e das ruas São Gabriel e Orlando Dei Santi no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

A administração espera, com essas mudanças, melhorar a fluidez do trânsito nessa localidade, onde há frequentes acidentes.

“A expectativa é positiva, para que a gente possa consertar um pouco aquele alto fluxo de veículos que por ali passa em horários de pico”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV) ao LIBERAL.

IMPACTO. Segundo ele, a prefeitura ainda vai definir o que fará com o trânsito nessa região durante as obras. A ideia, de acordo com Chico, é buscar uma maneira que prejudique o menos possível os motoristas.

“Peço desculpas à população, mas não tem jeito. Para mudar, tem de mexer e parar. Vai desviar da melhor forma possível para não atrapalhar muito a vida dos usuários, mas também nós temos de avançar. E estamos trabalhando para que isso possa ajudar a resolver um problema futuro”, afirmou.