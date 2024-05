Relembre toda a história de Santa Rita de Cássia

Rita entregou sua alma ao Criador no dia 22 de maio de 1447 - Foto: Adobe Stock

Margherita Lotti nasceu por volta de 1381 em um vilarejo no município de Cássia (Úmbria, Itália), após doze anos de súplicas e espera, já que os pais, Antonio Lotti e Amata Ferri, não conseguiam engravidar.

Quatro dias após seu nascimento, após a solenidade de seu batismo, o sinal das abelhas brancas surpreendeu os pais. Ao observá-la dormir, eles notaram que os insetos voavam ao seu redor, pousando sobre seus lábios e depositando mel.

Filha de católicos e grandes catequistas, Rita aprendeu desde pequena os valores cristãos. Era caridosa, alegre, muito devota da Paixão de Cristo e dava sinais de vocação à vida religiosa. Forjou sua fortíssima espiritualidade em um cômodo afastado de sua casa, onde se fechava em profunda meditação.

Seguindo os costumes da época, apesar dos desejos de tornar-se uma irmã consagrada, Rita casou-se com um homem que logo demonstrou seu gênio impetuoso e forte, iniciando o martírio de Rita, que ela suportava com paciência e docilidade, entre lágrimas e dores, mas sempre fugindo da murmuração e confiando em Deus.

Houve dias de harmonia e esperança, especialmente com o nascimento dos dois filhos do casal. Mas, ainda jovem, Rita viveu a dureza da morte. Ela perdeu seus pais, o esposo foi assassinado e, embora tenha publicamente perdoado os assassinos, seus filhos prometeram vingança e também foram mortos.

Solitária, ela escolheu a penitência e a oração, que aos poucos reacendeu em seu coração o desejo de tornar-se uma irmã consagrada. Sabendo que isso seria difícil, insistia em sua súplica e oração.

CONVENTO. O histórico violento fez com que Rita tivesse o ingresso no Mosteiro de S. Maria Madalena, em Cássia, negado três vezes. Segundo uma antiga tradição, a entrada no mosteiro teria sido miraculosa: Rita estaria em oração, quando teria sido tomada por seus três santos padroeiros (Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino), que a transportaram pelos ares de Cássia, introduzindo-a no interior do mosteiro.

Uma vez dentro do convento, Rita se dedicou-se ao máximo e professou solenemente seus votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência.

Foi uma religiosa amada, tinha o dom de cativar corações e teve a vida repleta de sinais da proximidade de Deus.

Além do episódio das abelhas brancas e de sua introdução no mosteiro, fez frutificar e florescer plantas secas do jardim, mesmo em meio a invernos rigorosos. São videiras, figueiras e roseiras que ainda existem, depois de cinco séculos, no Mosteiro de Cássia.

O anseio de viver na carne as dores de Cristo foi atendido quando, em 1432, enquanto contemplava um crucifixo, sentiu um espinho da coroa de Cristo cravar em sua testa, produzindo uma ferida profunda, doloridíssima, com constante sangramento e fétida, obrigando Rita a viver isolada das demais religiosas.

Rita entregou sua alma ao Criador no dia 22 de maio de 1457. Atualmente, o corpo de Santa Rita está incorrupto, em uma urna transparente, na nova Basílica de Cássia. Apesar de inúmeros milagres, Rita só foi beatificada cento e oitenta anos após a sua morte. Mais duzentos e setenta e três anos foram necessários para que, em 1900, ela fosse canonizada solenemente, embora para o povo já fosse santa e modelo de santidade desde 1381.

Oração à Santa Rita de Cássia

“Ó Poderosa e Gloriosa Santa Rita de Cássia, eis, a vossos pés, uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça, de que tanto necessito, (fazer o pedido). Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós”.

Coroa de Santa Rita de Cássia

Esta tradicional devoção é composta pela oração do Pai Nosso e por mais 22 Ave Marias, que representam algumas etapas da vida de Santa Rita de Cássia.

Modo de Rezar

Iniciar com o Pai Nosso.

Rezar 3 Ave Marias, em honra às três disciplinas diárias de Santa Rita de Cássia.

Em seguida, rezar 4 Ave Marias, em memória dos 4 anos em que a santa foi milagrosamente sustentada com o Santíssimo Sacramento.

Na sequência, rezar 15 Ave Marias, lembrando os 15 anos em que a santa sofreu com o espinho na testa.

Ao final, rezar a breve oração: “Santa milagrosa, de Deus estimada, sede a minha protetora, Rita bem-aventurada!”

