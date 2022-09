Quermesse deve receber pelo menos duas mil pessoas por noite

Trata-se da 55ª edição do evento e a primeira no formato tradicional desde o início da pandemia

Missa na paróquia São Benedito; celebração ao santo conta também com programação religiosa - Foto: Divulgação

A Paróquia São Benedito, no Jardim Colina, em Americana, celebra de 26 de setembro a 16 de outubro os festejos do santo que dá nome à igreja. Esta é a 55ª edição da festa, que espera atrair um público de mais de duas mil pessoas por noite durante a quermesse.

Segundo os organizadores Claudinei Rodrigues da Silva, de 52 anos, e Aparecido dos Santos, de 59, a grande quantidade de festeiros pode ser explicada pelos dois anos sem evento, por conta da pandemia de Covid-19, e também porque, nesta data, não há na cidade nenhuma outra festividade desse estilo.

Para atender este grande público, os organizadores montaram as mesas e barracas em frente à igreja, na Rua Paraíba, onde há anos acontecem as comemorações.

Claudinei Rodrigues da Silva, de 52 anos, e Aparecido dos Santos, de 59, estão na organização – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Os festejos religiosos de São Benedito começaram a partir do início da novena e seguem até o dia 5, com a procissão e a tradicional entrega gratuita do bolo, auge do evento do padroeiro. Nessas nove noites haverá celebração de missa. Paralelamente a esses dias de oração (novena), estão previstos shows e atrações, que se iniciam nesta sexta-feira e seguem até o dia 16 de outubro.

Durante a semana, as missas da novena começam às 19h30 e, ao final, haverá algumas barracas atendendo, como a do pastel e do bar, por exemplo. Já aos finais de semana (sextas, sábados e domingos), a cerimônia litúrgica ocorrerá às 18h e, ao término, haverá a festa completa, com dez barracas de alimentação, músicas e diversão.

No período da novena, durante a missa, os fiéis dedicarão um tempo para orações a São Benedito. Além disso, o ato litúrgico será celebrado cada dia por um padre convidado com a presença do pároco de São Benedito, Alex Sander Turek.

O pároco ficará responsável pelas missas aos finais de semana e também no encerramento da novena. Nos dias de festas, serão 10 barracas que servirão batata e polenta frita, cachorro quente, cuscuz, curau, doces diversos, pastel, lanche de pernil, milho verde, espetinho, frango à passarinho, batata ao molho, pamonha, sorvete, pesca e serviço de bar.

As atrações musicais também estarão garantidas e prometem agitar as noites de festa com muito sertanejo, pagode, pop e outros estilos variados.

Estarão presentes os cantores Yago Rocha, Guto Ferreira, Victor Miranda, Heron &Gustavo, Jean Carlos & Allex, Vitor & Franco, show de Pagode do Rennan e a presença do DJ Pirulito, além do show de prêmios (detalhes sobre os artistas nas páginas 8 e 9).

Organização. Para as noites de shows, a organização montou um esquema de proteção, que inclui a presença de seguranças no momento das quermesses e também durante a madrugada, pois as barracas permanecerão na rua, local onde será realizada a festividade. Não haverá estacionamento particular. As pessoas podem parar os veículos em ruas próximas.

São mais de 300 voluntários que desde de março organizam o evento para poder entregar as ações propostas pelos festejos de São Benedito. No dia do padroeiro, 5 de outubro, quarta-feira, o pároco Alex Sander Turek fará, após a missa, a já conhecida procissão pelas ruas do bairro. Depois, pedaços de bolo serão distribuídos Z Z gratuitamente aos participantes encerrando a novena de São Benedito. Na sequência, no final de semana, os shows prosseguem, dando continuidade aos festejos.

Bolo do padroeiro na partilha, a comunidade segue o gesto do santo – Foto: Divulgação

O sonho. As festas de São Benedito, assim como a procissão e a entrega gratuita do bolo do padroeiro, são atos tradicionais de quem conhece e acompanha a paróquia, mas também atraem pessoas de outros bairros de Americana e cidades próximas.

O dinheiro arrecadado na festa será revertido para serviços e obras da igreja, mas principalmente para a construção do salão paroquial de festas, sonho antigo da comunidade.

Cido e Nei falam que apesar do evento acontecer com grande tranquilidade na Rua Paraíba, em frente à igreja, há décadas, o sonho é a construção do salão próprio. Por isso, parte da verba é dedicada a esse ideal.

O bolo. Um dos atos místicos que envolvem São Benedito é que onde ele estava nunca faltava comida. Por mais que existisse a distribuição de refeições aos mais pobres, o alimento sempre estava acessível.

Tal fartura também é simbolizada pela paróquia de Americana, com entrega gratuita do bolo aos participantes ao final da novena, no dia 5 de outubro. Trata-se de um ato de serviço, com a comunidade seguindo o exemplo do padroeiro e revelando seu amor pelo gesto de partilhar. O ato acontece após a missa e a procissão.