Celebração religiosa faz parte da agenda dedicada ao santo

Os festejos de São Benedito acompanham uma programação religiosa em homenagem ao santo, que iniciou com a novena de São Benedito, no dia 26 de setembro. “A dimensão religiosa é que dá sentido as festividades em todos os seus âmbitos”, argumenta o pároco da igreja, Alex Sandro Turek.

A novena dedicada ao padroeiro dos cozinheiros segue até 5 de outubro, data que a igreja comemora o Dia de São Benedito. Os encontros acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30, e aos sábados e domingos, às 18h.

No dia do santo ocorre ainda uma celebração especial com a procissão da imagem de São Benedito pelas ruas do Jardim Colina. Logo após a procissão, no retorno dos fiéis à igreja, será feita a tradicional distribuição do bolo de São Benedito.

A entrega do bolo representa a reunião da comunidade para festejar e expressar a alegria de servir uns aos outros, seguindo o exemplo do padroeiro, que cultivava o amor a Cristo partilhando comida a todos.

Em sábado e domingo de festa as celebrações também acontecem, sempre às 18h. No Dia de Nossa Senhora Aparecida, a missa começa às 17h.

“A celebração do padroeiro é um momento em que a comunidade se reúne para vivenciar e destacar as virtudes dos santos, e buscar nos seus exemplos como viver melhor o seguimento de Jesus a partir do seu evangelho”, destaca o pároco.

Para ele, a festa e o evangelho dialogam com os dias turbulentos da sociedade. “A fé sempre foi uma forma de enfrentar as realidades difíceis com um olhar de esperança. Há também a tradição de tornar os momentos celebrativos lugar para se expressar e viver a experiência transformadora que acontece primeiro dentro do coração humano”

De acordo com Alex Sandro, é histórico associar o momento festivo litúrgico às festas, as chamadas quermesses, e é dentro desses espaços que a dimensão comunitária da solidariedade diante dos acontecimentos que cada um traz em sua vida particular numa mesma perspectiva de superação. *Estagiária sob supervisão de Bruno Moreira.

Programação religiosa